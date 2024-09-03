Пограничники пресекли девять фактов браконьерства в августе на Каспии

Пограничная служба КНБ предотвратила ущерб на 19 миллионов тенге от браконьерства на Каспии, сообщат пресс-служба ведомства.

Фото: КНБ РК

По данным ведомства, в августе 2024 года пограничники пресекли девять фактов браконьерства и изъяли орудия браконьерского лова, рыбу осетровых видов и водоплавающих черепах.

Пограничники изъяли:

- плавательных средств – 7 единиц;

- орудий браконьерского лова – 8,3 км сетей;

- рыб осетровых видов – 14 шт. (50,5 кг);

- рыб частиковых видов – 311 шт. (716 кг);

- водоплавающих черепах – 38 шт.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 19,4 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, - сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ.

Напомним, в июле 2024 года пограничной службой КНБ РК пресечено 39 фактов браконьерства в акватории Каспия.