Погиб ребенок: полиция прокомментировала ДТП на трассе Актау – Форт-Шевченко

Правоохранители ведут расследование по факту смертельной аварии на трассе Актау – Форт-Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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В областном департаменте полиции прокомментировали ДТП.

По факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Актау – Форт-Шевченко возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится всестороннее расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Полиция призывает водителей быть бдительными и внимательными на трассах. Просим вас не превышать скорость, а также не отвлекаться при управлении транспортным средством. Не забывайте, что во время управления автомобилем вы несете ответственность за жизнь других участников дорожного движения, - сказано в официальном сообщении.

При этом в ведомстве, несмотря на вопросы корреспондента Lada.kz, не уточнили, по какой конкретно статье УК РК квалифицировали трагический инцидент.

Напомним, 2 сентября на трассе Актау – Форт-Шевченко произошла авария с последующим возгоранием автомобиля Toyota Estima. В результате происшествия пострадали семь человек, в числе которых трое детей. Один ребенок погиб до приезда медиков.