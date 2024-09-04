Мусорный полигон не могут потушить второй день в Мангистау

Под селом Баянды в Мунайлинском районе второй день не могут потушить мусорный полигон. Очевидцы делятся кадрами с места событий. В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области прокомментировали происшествие.

Фото очевидца

В редакцию Lada.kz прислали фото пожара на мусорном полигоне.

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, пожар начался еще 3 сентября.

Так, 3 сентября в 16:45 часов в 2,5 километрах от села Баянды (Мунайлинский район) произошло загорание мусора на полигоне ТБО на площади около 250 квадратных метров. Объект находится на балансе Мунайлинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства. Общая площадь полигона составляет 25 гектаров. Проводятся рекультивационные работы, - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 10:00 часов 4 сентября площадь тления охватывает 150 квадратных метров. Задействованы местные исполнительные органы (12 человек, восемь единиц техники) и ДЧС (четыре сотрудника личного состава, одна единица техники, мехдозор).

Напомним, ранее пожар на мусорном полигоне близ Баянды регистрировали 17 августа текущего года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

Для справки

Мехдозор – автомобиль, имеющий емкость с водой.