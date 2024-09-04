Мусорный полигон не могут потушить второй день в Мангистау

Под селом Баянды в Мунайлинском районе второй день не могут потушить мусорный полигон. Очевидцы делятся кадрами с места событий. В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области прокомментировали происшествие.
В редакцию Lada.kz прислали фото пожара на мусорном полигоне.
По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, пожар начался еще 3 сентября.
Так, 3 сентября в 16:45 часов в 2,5 километрах от села Баянды (Мунайлинский район) произошло загорание мусора на полигоне ТБО на площади около 250 квадратных метров. Объект находится на балансе Мунайлинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства. Общая площадь полигона составляет 25 гектаров. Проводятся рекультивационные работы, - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 10:00 часов 4 сентября площадь тления охватывает 150 квадратных метров. Задействованы местные исполнительные органы (12 человек, восемь единиц техники) и ДЧС (четыре сотрудника личного состава, одна единица техники, мехдозор).
Напомним, ранее пожар на мусорном полигоне близ Баянды регистрировали 17 августа текущего года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.
Мехдозор – автомобиль, имеющий емкость с водой.
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