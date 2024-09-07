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07.09.2024, 12:24

В Актау мужчину отправили в тюрьму за поджог «Гелендвагена»

Происшествия 0 3 143 Сергей Кораблев

Уголовное дело рассматривалось в Актауском городском суде.

Фото с сайта a.d-cd.net
Фото с сайта a.d-cd.net

По предоставленным данным, местный житель обвинялся органом следствия в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, причинившее крупный ущерб.

Так, согласно материалам дела, на почве неприязненных отношений с работодательницей своей жены он облил бензином ее автомашину Mersedes-Benz G500. Однако автомобиль частично удалось спасти благодаря соседям.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертизы и другими материалами дела.

Прокурор просил освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, а дело прекратить. 

Потерпевшая настаивала на назначении подсудимому строгого наказания и взыскания причиненного материального ущерба в полном объеме.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны наличие у него малолетних детей, положительную характеристику с места жительства. Отягчающих – не установлено.

Суд вынес вердикт, признав мужчину виновным по статьям 24 УК РК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, причинившее значительный ущерб), приговорив к трем годам лишения свободы, с отбыванием назначенного наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. 

Приговор не вступил в законную силу.

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