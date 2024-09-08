Солдат-срочник получил смертельное ранение в Мангистау

Трагический инцидент произошел во время сборов, передает пресс-служба Актауского гарнизона.
Во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
По факту смерти возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Командование и личный состав Сухопутных войск ВС РК выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Тем временем, по информации Central Media News, к ним в бот отправили донесение оперативному дежурному.
Седьмого сентября в 17:10 часов в палатке полевого лагеря на учебном полигоне «Оймашы» дежурный по лагерю гвардии лейтенант Дамир Досов произвел несанкционированный выстрел из ПМ 9 мм (пистолет Макарова – прим. авт.) в область лица солдата срочной службы гвардии рядового Марата Баркулова (призыв 1-2024). Солдата с огнестрельным ранением увезли в городскую больницу, по дороге в 17:40 он скончался, - говорится в сообщении.
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