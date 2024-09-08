Солдат-срочник получил смертельное ранение в Мангистау

Трагический инцидент произошел во время сборов, передает пресс-служба Актауского гарнизона.

Фото Виталий Аньков / РИА «Новости»

Во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Командование и личный состав Сухопутных войск ВС РК выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Тем временем, по информации Central Media News, к ним в бот отправили донесение оперативному дежурному.