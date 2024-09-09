О погибших в автокатастрофе близ Актау сообщают мангистаусцы

На трассе Актау – Курык произошло ДТП с участием двух автомобилей и последующим горением. В департаменте полиции (ДП) Мангистауской области корреспонденту Lada.kz предоставили комментарий.

Фото очевидцев

Трагедия произошла на 39 километре автодороги Актау – Курык сегодня, 7 сентября, около 15:30 часов.

Сообщается о нескольких погибших.

В полиции сообщили, что по данному факту ведется досудебное расследование.

В настоящее время проводится всестороннее расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия, - уточнили в ведомстве.

Правоохранители призывают водителей быть бдительными и внимательными на трассах. Просят не превышать скорость, а также не отвлекаться при управлении транспортом.

Не забывайте, что во время управления автомобилем вы несете ответственность за жизнь других участников дорожного движения, - обратились в ведомстве.



При этом в ДП корреспонденту Lada.kz на текущий момент не предоставили конкретной информации о количестве погибших.

Напомним, в результате ДТП на 43-м километре автодороги Актау – Форт-Шевченко 2 сентября пострадали восемь человек – четверо взрослых и трое детей, еще один ребенок скончался на месте.