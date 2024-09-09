Три человека погибли в результате аварии в Мангистау

В результате дорожно-транспортного происшествия сгорели два автомобиля – внедорожник Mitsubishi Montero и грузовой КАМАЗ. Во внедорожнике обнаружили тела трех человек. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В Мунайлинском районе Мангистауской области, в 39 километрах от Актау, вчера, 8 сентября, на автодороге произошло лобовое столкновение внедорожника Mitsubishi Montero и грузового автомобиля марки КАМАЗ.
До прибытия пожарного подразделения в результате дорожно-транспортного происшествия два автомобиля сгорели полностью. Во внедорожнике обнаружены тела трех человек. Пожар полностью ликвидирован, - пояснили в МЧС страны.
Напомним, ранее сообщалось, что авария произошла на 39 километре автодороги Актау – Курык.
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