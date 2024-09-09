Три человека погибли в результате аварии в Мангистау

В результате дорожно-транспортного происшествия сгорели два автомобиля – внедорожник Mitsubishi Montero и грузовой КАМАЗ. Во внедорожнике обнаружили тела трех человек. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.