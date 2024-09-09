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09.09.2024, 18:43

Что ели отравившиеся в школьной столовой дети из Мангистау

Происшествия 0 2 650 Александр Рыжих

Ученикам с 1 по 4 класс средней школы №8 села Бесшокы Мунайлинского района, по словам родителей, давали картофельное пюре с котлетами. Об этом сообщается на информационном портале Zakon.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Родители отравившихся в школьной столовой учеников сообщили, что ели их дети. Это были картофельное пюре и котлеты. Мать нескольких пострадавших детей рассказала, что двое ее сыновей чувствовали от котлет неприятный запах.

 Котлета не пахла мясом, а был какой-то посторонний запах. Но они немного поели. Младший сначала не захотел есть, но потом, смотря на своих одноклассников, поел. После школы у них сильно заболел живот, началась диарея и рвота. В больнице нам дали назначение - лечимся дома. Почти все лекарства приобрели сами, так как нам сказали в больнице, что они закончились. Естественно, я побежала в аптеку и купила. Теперь мы настаиваем на тщательной проверке тех, кто был ответственный за детское питание, и требуем их наказания, – поделилась Марал Жаксылыкова.

Еще у одной жительницы района также отравились двое детей. Из инфекционной больницы в Актау, куда направили одного из детей, выписались под расписку. По ее словам, дети не едят уже третий день. Они находятся на лечении дома и посещают больницу, где им ставят капельницы. Женщина отмечает – дети и раньше жаловались на вкус блюд в школьной столовой.

 Дети жаловались, что еда в столовой не очень вкусная. Как только началась учеба, мы постоянно переживали, как они в школе едят, что им дают. Учителя не заставляли никого, ели только те, кто хотел. И в большинстве случаев дети питались дома, но в тот день поели в столовой. Мы ранее хотели пойти посмотреть, чем кормят детей, но потом подумали, что, наверно, есть своя комиссия, которая проверяет качество еды, наличие документов на продукты, ведь это же детское питание!, – посетовала Динара Жумашева.

Компания, обеспечивающая питанием детей в районной школе, также «кормит» и другие школы области. Сейчас столовая в школе №8 опечатана. Расторгнут ли договор с ИП на обеспечение питанием этой и других школ, будет известно, когда завершится расследование.

В Telegram-канале Kozachkov offside названа компания, которая поставляла питание в столовую школы №8 в селе Мангистау, где произошло массовое отравление школьников. 

По информации канала, это индивидуальный предприниматель (ИП) «Шакенова Д».

На сайте госзакупок у компании 224 контракта, только в этом году заключены или продлены десятки соглашений на сотни миллионов тенге. Портал statsnet.co оценивает годовую выручку предприятия в 2,5 миллиарда тенге, - говорится в сообщении Telegram-канала.

Напомним, ранее сообщалось, что результаты лабораторных исследований после отравления школьников в селе Бесшокы в Мангистауской области будут опубликованы 10 сентября. 

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