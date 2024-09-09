По делу об отравлении детей в Мангистауской области создана следственная группа

В следственную группу, сформированную при координации областной прокуратуры, вошли представители департаментов экономических расследований и полиции.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области

Сегодня ожидаются результаты проб еды, взятых из школьной столовой. Согласно правилам департамента санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области, результаты лабораторных исследований будут опубликованы завтра, 10.09.2024 года.

Сформированная следственная группа примет конкретные меры по результатам проверки.

Стоит отметить, что 6 сентября по факту отравления в школе №8 Мунайлинского района в Едином реестре досудебных расследований районного управления полиции возбуждено уголовное дело № 244750031000356 по статье 304 части 1 УК РК и началось досудебное расследование.

На сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступило 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату.

Общая ситуация стабильная. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу.