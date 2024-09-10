ДТП на трассе Актау – Форт-Шевченко: пострадавших детей выписали из больницы

Трех пострадавших в аварии на трассе Актау – Форт-Шевченко детей выписали из больницы домой. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото: кадр из видео

По данным облздрава, состояние троих детей удалось стабилизировать.

Пациенты получили все необходимое лечение и были выписаны с улучшением общего состояния для дальнейшего наблюдения по месту жительства. Двоих детей, поступивших с ушибами и сотрясением мозга, отправили домой 9 сентября. Ребенка с ампутацией выписали по собственному желанию законных представителей под расписку, - сообщили в региональном управлении здравоохранения.

Напомним, ДТП на трассе Актау – Форт-Шевченко с последующим возгоранием Toyota Estima произошло 2 сентября. В происшествии пострадали восемь человек – четверо взрослых и трое детей, еще один ребенок скончался на месте.

В Мангистаускую областную многопрофильную больницу доставили троих взрослых, после оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Еще один отказался от госпитализации.

В региональную детскую больницу доставили троих детей 2016, 2015 и 2019 годов рождения. Двое попали в медучреждение с ушибами и сотрясением мозга, третьему ампутировали предплечье.

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.