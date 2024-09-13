Рабочие на месторождении Каламкас заявили о своих требованиях

Около 150 человек из двух компаний – товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) Kunan Service и Akadi Holding требуют повышения заработной платы в полтора раза и объединения вышеуказанных компаний. По словам бастующих, они встречались с руководством АО «Мангистаумунайгаз» и «КазМунайГаз», но переговоры прошли безуспешно.

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В редакцию Lada.kz обратились сотрудники двух компаний с месторождения Каламкас. Они заявили, что 11 сентября около 150 сотрудников ТОО Kunan Service и ТОО Akadi Holding вышли на забастовку.

Мы хотим слияния этих двух компаний, а также повышения заработной платы на 50 процентов. Помимо этого, выплаты по 50 месячных расчётных показателей на пять профессиональных праздников. Также требуем своевременных пенсионных выплат, чтобы отпускные давали в полном объеме, - заявили рабочие.

Рабочие отметили, что была встреча с руководством АО «Мангистаумунайгаз» и «КазМунайГаз», однако переговоры прошли безуспешно.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от уполномоченных органов или руководства вышеуказанных компаний.