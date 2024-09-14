Сообщение об убийстве трех человек в Актау оказалось фейком

Рассылку о вооруженных ножом людях, которые лишили жизни трех человек, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото с сайта static.mk.ru

В WhatsApp горожане распространяют данные о том, что некие люди ходят с ножом в руках и уже убили трех человек в 29 микрорайоне. К сообщениям было прикреплено фото мужчины с женщиной.

Тем временем в социальных сетях некоторые пользователи якобы узнали в них представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы».

В департаменте полиции региона назвали сообщения фейком и предупредили об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.