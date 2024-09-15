Мужчина выбросился с 4-го этажа в Актау: полиция проводит расследование

Кадр видео

По информации пресс-службы департамента полиции региона, начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ведутся все необходимые следственные мероприятия.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором мужчина вонзил в себя нож и спрыгнул с четвертого этажа.

Для справки:

Статьи 105 УК РК – Доведение до самоубийства.

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.



2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

2) в отношении двух или более лиц;

3) группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, – наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.