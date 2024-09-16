В Актау сбивший подростка водитель привлечен к ответственности

Водитель, сбивший подростка на пешеходном переходе на перекрёстке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами Актау, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщили в полиции региона.

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По данным ведомства, водитель марки Toyota совершил наезд на пешехода.

После оказания медицинской помощи школьника отпустили на амбулаторное лечение. Водитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 610 КоАП РК. Материалы дела переданы в суд, - прокомментировали в пресс-службе полиции региона.

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества. Влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Напомним, двенадцатилетнего мальчика госпитализировали в больницу. Происшествие случилось сегодня, 16 сентября 2024 года, на перекрёстке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами Актау.