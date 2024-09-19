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19.09.2024, 13:07

Наркотики обнаружили на границе с Узбекистаном в Мангистау

Происшествия 0 1 621 Александр Рыжих

На таможенном посту «Тажен» пресекли попытки провоза наркотических средств иностранными гражданами. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото пресс-службы Департамента государственных доходов по Мангистауской области
Фото пресс-службы Департамента государственных доходов по Мангистауской области

В ходе контроля пассажирского и транспортного потока сотрудниками таможенного поста «Тажен» совместно с пограничным нарядом был выявлен факт попытки провоза запрещенных веществ через казахстанско-узбекистанскую границу.

- 16 сентября 2024 года служебная собака дала обозначение на ручную кладь гражданки Республики Узбекистан. Женщина 1998 года рождения следовала по маршруту Уральск - Хорезм. В ее сумке были обнаружены конфеты. При этом, внутри оберток было растительное вещество зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес выявленного вещества составил около 80 граммов. Со слов данной гражданки, «конфеты» она получила по указанию с чата мессенджера, - сообщили в ведомстве.

В департаменте рассказали об еще одной попытке провезти наркотики через границу. Так, 18 сентября у гражданина Республики Узбекистан, 1988 года рождения, следующего по маршруту Уральск - Хорезм, в багаже нашли 40 литров жидкого вещества - четыре десятилитровые канистры с названием «Ацетон».

- При этом горловины емкостей не были опечатаны заводом-изготовителем. Тестер показал положительный результат и найденное вещество было определено, как средство для изготовления синтетических наркотических веществ, - пояснили в департаменте.

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