Авто всмятку: три человека пострадали в аварии в Мангистау

Легковой автомобиль на дороге в селе Батыр Мунайлинского района влетел в самосвал Shacman. Троих пострадавших госпитализировали в больницу. Комментарии предоставили в больнице и в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото с места происшествия опубликовали на странице «112-Ақтау»

По информации департамента полиции Мангистауской области, авария произошла 25 сентября в 19:00 на дороге в селе Батыр Мунайлинского района. Столкнулись самосвал Shacman и легковой автомобиль ВАЗ 21074.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗ 21074 и два пассажира, их госпитализировали в больницу.

Водитель ВАЗ 21074 привлечен к административной ответственности по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Автомобиль водворен на штрафстоянку, - сообщили в департаменте полиции.

Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы, троих пострадавших 1992, 1995, 1998 годов рождения госпитализировали с различными травмами.