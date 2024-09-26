Присвоившую 200 тысяч долларов экс-замдиректора банка из Актау задержали в Турции

В Турции задержали и депортировали в Казахстан экс-заместителя директора одного из банков Актау, которая присвоила 200 тысяч долларов и скрылась, передает Polisia.kz.

Фото с сайта Polisia.kz.

При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана с турецкими коллегами в Анталье задержана 42-летняя женщина, объявленная в международный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере.

В 2009 году она, являясь заместителем директора одного из банков Актау, обратилась в кредитно-финансовую организацию с просьбой о получении кредита в размере 200 тысяч долларов США на покупку недвижимого имущества. При получении денег женщина подделала подпись созаемщика и скрылась, - передает Polisia.kz.

Задержанная депортирована в Казахстан. В настоящее время она находится под стражей.