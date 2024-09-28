Остановка сердца: умерла вторая пострадавшая в ДТП под Актау

Стало известно о смерти второй пострадавшей в аварии в районе «Автодрома».

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Как сообщили сегодня, 28 сентября, в Мангистауской областной детской больнице, скончалась девочка 2022 года рождения, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.

Выяснилось, что у нее произошла остановка сердца.

Напомним, два ребенка пострадали в ДТП в районе «Автодрома» вечером 13 сентября.

В департаменте полиции зарегистрировали уголовное дело.

НА прошлой неделе, 21 сентября, дна из пострадавших умерла от остановки сердца.