Остановка сердца: умерла вторая пострадавшая в ДТП под Актау

Стало известно о смерти второй пострадавшей в аварии в районе «Автодрома».
Как сообщили сегодня, 28 сентября, в Мангистауской областной детской больнице, скончалась девочка 2022 года рождения, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.
Выяснилось, что у нее произошла остановка сердца.
Напомним, два ребенка пострадали в ДТП в районе «Автодрома» вечером 13 сентября.
В департаменте полиции зарегистрировали уголовное дело.
НА прошлой неделе, 21 сентября, дна из пострадавших умерла от остановки сердца.
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