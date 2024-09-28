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28.09.2024, 16:07

Детей чуть не сбили близ Актау: водитель принес извинения

Происшествия 0 2 193 Сергей Кораблев

Водитель, под колеса которого едва не попали двое детей в Мунайлинском районе, извинился за свои действия.

Кадр видео
Кадр видео

Сам водитель заявил, что это было сделано неумышленно - он не заметил выбежавших на пешеходную зону детей. Мужчина извинился за данный инцидент.

Уважаемые родители, напоминайте своим несовершеннолетним детям о строгом соблюдении правил безопасности дорожного движения, - обратились полицейские.

В управлении полиции Мунайлинского района сообщили, что на нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 600 КоАП РК (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) и части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).

За оба правонарушения водителю может грозить штраф в размере 20 МРП, то есть 73 840 тенге.

Напомним, в редакцию Lada.kz прислали видео, на котором запечатлен момент, когда двое детей едва не попали под колеса автомобиля.

 

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Yanis
Yanis
Дети бежали от задней части Газели практически вдоль дороги. Неизвестно, направлялись ли они к пешеходному переходу и собрались ли "переходить" дорогу. Как выяснилось - не собирались и после происшествия пошли по тротуару дальше. Штраф должен грозить родителям этих детей. Как минимум, за "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки". Обязанности пешехода в Казахстане разве отменили?
29.09.2024, 04:56
fox1167
fox1167
Индеец! При приближении к пешеходному переходу надо снижать скорость! Так гласят ПДД
28.09.2024, 13:47
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