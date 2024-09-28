Детей чуть не сбили близ Актау: водитель принес извинения

Водитель, под колеса которого едва не попали двое детей в Мунайлинском районе, извинился за свои действия.

Кадр видео

Сам водитель заявил, что это было сделано неумышленно - он не заметил выбежавших на пешеходную зону детей. Мужчина извинился за данный инцидент.

Уважаемые родители, напоминайте своим несовершеннолетним детям о строгом соблюдении правил безопасности дорожного движения, - обратились полицейские.

В управлении полиции Мунайлинского района сообщили, что на нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 600 КоАП РК (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) и части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).

За оба правонарушения водителю может грозить штраф в размере 20 МРП, то есть 73 840 тенге.

Напомним, в редакцию Lada.kz прислали видео, на котором запечатлен момент, когда двое детей едва не попали под колеса автомобиля.