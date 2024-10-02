Школьника сбили в Мангистау

В Мунайлинском районе сбили мальчика. Пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Инцидент произошел сегодня, 2 октября, в селе Мангистау, в районе железнодорожной станции. Судя по распространившимся в Сети кадрам, на помощь ребенку бросились очевидцы, затем прибыли медики.
В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что пострадавший – мальчик 2014 года рождения.
Пациент жаловался на головную боль, связанную с наездом автомобиля. Пострадавшему сразу же была оказана первая помощь. При осмотре у ребенка не наблюдалось перелома. Пациент доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе.
В Мангистауской областной детской многопрофильной больнице сообщили, что мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.
Ребенок 2014 года рождения поступил по линии скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб головного мозга, травматический шок. Состояние пациента очень тяжелое за счет полученной травмы. Сознание сопорозное. Ребенку сделана КТ головного мозга. Результат – линейный перелом лобной кости, подкожная гематома лобной кости, ушиб периорбитальной кости. Лечение консервативное, - сообщили в медучреждении.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области на текущий момент не прокомментировали происшествие.
Напомним, 16 сентября в Актау на пешеходном переходе сбили 12-летнего мальчика.
Сопорозное сознание – болезненное состояние угнетения сознания, средняя степень, которая может перейти в полную потерю сознания.
Периорбитальная кость – зона на лице вокруг глаз.
КТ – компьютерная томография.
Комментарии0 комментарий(ев)