Автобус перевернулся в Мангистау

На трассе Актау – Жетыбай – Жанаозен перевернулся автобус. Кадры с места происшествия распространились в Сети. В пресс-службе департамента полиции по Мангистауской области прокомментировали инцидент.

Фото: кадр из видео

Видео с места происшествия появились сразу в нескольких местных Instagram-пабликах. На кадрах видно, как автобус вылетел с дороги на обочину и перевернулся.

ДТП прокомментировали в областном департаменте полиции. По предоставленным данным, авария произошла 2 октября на трассе Актау – Жетыбай – Жанаозен.

По факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества водитель автобуса привлечен к административной ответственности. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Статья предусматривает штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.