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05.10.2024, 11:00

Группа подростков напала на мужчин в Актау

Происшествия 0 4 395 Сергей Кораблев

Видео с дракой разместили местные Instagram-паблики. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.

Кадр видео
Кадр видео

На видео несколько подростков нападают сначала на одного мужчину, следом на другого, потерпевшие не смогли противостоять толпе. После группа хулиганов сбежала с места происшествия.

Как выяснилось, видео было снято в 26 микрорайоне вчера, 4 октября.

В департаменте полиции сообщили, что все подозреваемые установлены и задержаны.

По факту хулиганства проводится досудебное расследование.

Законные представители привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего (статья 127 КоАП РК). Наказание предусматривает штраф в размере 10 МРП, то есть 36 920 тенге.

Правонарушители поставлены на профилактический учет.

В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напомним, минувшим летом в 16 микрорайоне на камеру наблюдения попало видео избиения подростка. Полицией возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
гадёныши
05.10.2024, 17:22
fox1167
fox1167
Стая гиен
05.10.2024, 16:59
motor
motor
они подрастут их уже будут стрелять
05.10.2024, 13:12
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