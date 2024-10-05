Группа подростков напала на мужчин в Актау

Видео с дракой разместили местные Instagram-паблики. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.

Кадр видео

На видео несколько подростков нападают сначала на одного мужчину, следом на другого, потерпевшие не смогли противостоять толпе. После группа хулиганов сбежала с места происшествия.

Как выяснилось, видео было снято в 26 микрорайоне вчера, 4 октября.

В департаменте полиции сообщили, что все подозреваемые установлены и задержаны.

По факту хулиганства проводится досудебное расследование.

Законные представители привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего (статья 127 КоАП РК). Наказание предусматривает штраф в размере 10 МРП, то есть 36 920 тенге.

Правонарушители поставлены на профилактический учет.

В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напомним, минувшим летом в 16 микрорайоне на камеру наблюдения попало видео избиения подростка. Полицией возбуждено уголовное дело.