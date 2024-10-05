ДТП с автобусом в Актау: пострадали три пассажира

Дорожный инцидент произошел у рынка на кольцевой дороге. Подробности сообщили медики и полиция.

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Как установлено, пассажирский автобус №105 марки Yutong столкнулся с седаном Lexus GS 300 вечером 4 октября.

Вызов медикам поступил в 16:44 часов и спустя 4 минуты на место прибыли две кареты скорой помощи.

По информации пресс-службы Мангистауской областной станции скорой и неотложенной медицинской помощи, в аварии пострадали три человека, им была оказана необходимая помощь.

Одна из пострадавших была доставлена в региональную больницу.

В департаменте полиции сообщили, что по факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств (статья 610 КоАП РК) водитель Lexus GS 300 привлечен к ответственности.

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Напомним, в сентябре в Актау в автобус влетела «легковушка», водителя Toyota госпитализировали.

Для справки:

Статья 610 КоАП РК – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, – влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, – влекут штраф в размере 60 МРП.