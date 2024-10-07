Драка подростков попала на видео в Актау

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Подростки средь бела дня устроили драку. Очевидцы сняли все на видео, которое попало сегодня, 7 октября, в соцсети.

На видео толпа подростков дралась друг с другом, в то время как двое из них боролись, лежа на земле.

Редакция Ladakz ожидает официальный комментарий от регионального департамента полиции.

Напомним, 4 октября группа подростков напала на мужчин в 26 микрорайоне Актау. В департаменте полиции сообщили, что все подозреваемые установлены и задержаны. По факту хулиганства проводится досудебное расследование.