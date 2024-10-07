18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.84
531.33
5.07
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.10.2024, 16:59

Массовое задержание: полиция Мангистау привлекла к ответственности 11 человек

Происшествия 0 1 780 Лиана Рязанцева

По данным полиции региона, в Актау задержаны 11 правонарушителей, которые привлечены к ответственности по нескольким статьям.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

В пресс-службе ведомства сообщили, что полицией пресечено грубое нарушение общественного порядка у одного из ресторанов в Актау.

Задержаны и привлечены к ответственности 11 правонарушителей. Один из них дополнительно привлечен к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в полиции.

Также по информации полиции, правонарушители будут привлечен к ответственности за грубое неповиновение законным требованиям полицейских.

 Все виновные будут привлечены к строгой ответственности, - заключили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 7 октября, в социальной сети Instagram на странице «cenzura_aktau» опубликовали видео с задержанием мужчин. На видео видно, как трое сотрудников полиции останавливают автомобиль на дороге, после чего между ними и мужчинами начинается потасовка. Водитель автомобиля попытался скрыться с места задержания, но полицейский остановил его и вытащил из машины. В ходе потасовки более 11 человек оказали сопротивление полиции, и один из участников попытался сбежать, но его задержали. На подмогу полицейским прибыло более семи патрульных машин.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?