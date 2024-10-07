Массовое задержание: полиция Мангистау привлекла к ответственности 11 человек

По данным полиции региона, в Актау задержаны 11 правонарушителей, которые привлечены к ответственности по нескольким статьям.

Фото из архива Lada.kz

В пресс-службе ведомства сообщили, что полицией пресечено грубое нарушение общественного порядка у одного из ресторанов в Актау.

Задержаны и привлечены к ответственности 11 правонарушителей. Один из них дополнительно привлечен к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в полиции.

Также по информации полиции, правонарушители будут привлечен к ответственности за грубое неповиновение законным требованиям полицейских.

Все виновные будут привлечены к строгой ответственности, - заключили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 7 октября, в социальной сети Instagram на странице «cenzura_aktau» опубликовали видео с задержанием мужчин. На видео видно, как трое сотрудников полиции останавливают автомобиль на дороге, после чего между ними и мужчинами начинается потасовка. Водитель автомобиля попытался скрыться с места задержания, но полицейский остановил его и вытащил из машины. В ходе потасовки более 11 человек оказали сопротивление полиции, и один из участников попытался сбежать, но его задержали. На подмогу полицейским прибыло более семи патрульных машин.