По факту драки подростков в Актау ведется досудебное расследование

Проводятся все необходимые следственные действия, сообщили в полиции региона.

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В пресс-службе департамента полиции сообщили, что по факту массовой драки подростков начато досудебное расследование.

Наряду с этим будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей или законных представителей всех причастных правонарушителей. Готовится материал для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате, - сообщили в полиции.

Все виновные, по информации ведомства, будут поставлены на профилактический учет.

Когда и где произошла драка, в полиции не сообщили.

Напомним, подростки средь бела дня устроили драку. Очевидцы сняли все на видео, которое попало сегодня, 7 октября, в соцсети.

На видео толпа подростков дралась друг с другом, в то время как двое из них боролись, лежа на земле.