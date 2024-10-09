В Актау сбили мопедиста: в полиции рассказали подробности ДТП

В департаменте полиции Мангистауской области предоставили подробности аварии с мопедистом в Актау.

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По данным ведомства, участниками ДТП стали легковой автомобиль Toyota Camry и мопед.

Мопед проехал на красный свет, столкнулся с Toyota Camry. Обе единицы автотранспорта находятся на штрафной стоянке, - сообщили в ведомстве.

На мопедиста составили протокол по статье 610 КоАП РК.

Напомним, инцидент произошел 8 октября на автодороге между 26 и 24 микрорайонами. Пострадавшего мопедиста 2004 года рождения с места аварии доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Предусматривает штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.