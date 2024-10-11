ДТП в селе Батыр: водитель погиб на месте

В пресс-службе Скорой помощи рассказали новые подробности аварии, произошедшей в селе Батыр в Мунайлинском районе.

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По данным пресс-службы, авария произошла 10 октября в 20:06 в селе Батыр в Мунайлинском районе. Два автомобиля Volkswagen Passat и Toyota Alphard столкнулись «лоб в лоб».

На месте аварии погиб 29-летний водитель Volkswagen Passat.

В результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали - мужчины 33 и 34 лет. Они отказались от медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе.

По данным Скорой помощи, в происшествии подростков среди пострадавших нет.

Lada.kz по-прежнему ожидает комментарий от департамента полиции региона.

Напомним, в социальных сетях появилось видео аварии, которое произошло вечером в селе Батыр в Мунайлинском районе.

Как следует из видео, два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» в момент, когда двое подростков играли с мячом вдоль проезжей части.

Один из автомобилей задел подростка, после чего тот упал. Через несколько минут ребенок попытался подняться, но не смог, и отполз на некоторое расстояние от места аварии.