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13.10.2024, 16:20

Жительница Актау заявила об избиении сына сверстником

Происшествия 0 1 396 Сергей Кораблев

Жительница Актау уверяет, что ее сын-подросток с диагнозом РАС (расстройство аутистического спектра) подвергся нападению со стороны сверстника, получив в результате рассечение головы и перелом носа. Полицейские же утверждают, что ребенка никто не избивал. Обстоятельства произошедшего выяснял корреспондент Lada.kz.

Фото предоставила мама пострадавшего ребенка
Фото предоставила мама пострадавшего ребенка

Двенадцатилетний Герман – особенный ребенок. У него расстройство аутистического спектра, но он нормотипичный, говорящий, самостоятельно может гулять на улице непродолжительное время.

Со слов мамы Германа, в минувший четверг, 10 октября, к семи вечера она отпустила его поиграть с соседскими детьми во двор дома №44 в 13 микрорайоне.

Спустя некоторое время она увидела из окна своего плачущего и окровавленного сына. Он рассказал, что его избил сверстник. Герман пытался убежать, но врезался в металлическое ограждение, получив рассечение головы и перелом носа. Его сразу же доставили в областную детскую больницу. 

На место прибыла опергруппа, которая подняла записи с камер видеонаблюдения. На кадрах из одного подъезда, предоставленных матерью пострадавшего, видны лишь ноги нападавшего и момент, когда Герман убегает и падает. Она обратилась с заявлением в полицию.

Мама Германа опрашивала соседей, но пока безуспешно. Она даже разместила объявление на входной двери первого подъезда, надеясь найти свидетелей.

Через его друзей ей удалось найти предполагаемого нападавшего, который единожды посетил их двор в день инцидента. Родительница ждет, когда Германа выпишут из больницы, и он укажет на хулигана. В настоящее время подросток готовится к операции, которая пройдет в понедельник, 14 октября.

При опросе детей корреспондентом Lada.kz стало известно, что нападавший не из их дома. Где он проживает – не знают.

Жильцы дома сказали, что полиция проводила частичный опрос.

Мама Германа предлагает поднять вопрос подросткового хулиганства в нашем городе. Ей удалось узнать, что в доме №44 подростки объединились в мини-банду, запугивают и обижают других детей. Родителям же девушка советует проводить беседы со своими детьми.

Контакты для связи с мамой Германа: +7 (708) 563-74-99.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что изучили видео с ближайших камер видеонаблюдения. В ведомстве утверждают, что ребенка никто не избивал. По предоставленной версии, он ударился о металлическую решетку у подъезда и потерял очки.

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