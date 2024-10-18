Полицейские задержали наркодилера в Актау

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По данным полиции, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Актау, который арендовал съемную квартиру для хранения и расфасовки синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта.

C помощью служебно-розыскной собаки в квартире обнаружено и изъято порядка 550 граммов синтетического наркотического средства мефедрон. Также в ходе обыска изъяты zip-пакеты, разноцветная изолента, электронные весы для расфасовки наркотиков, - сообщает полиция.

В отношении задержанного, по данным полиции, начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.