Жителя Актау задержали с 9,5 кг марихуаны

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, сообщили в полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области 16 октября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» и под координацией прокуратуры задержали местного жителя в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

При проведении обыска по месту жительства и автомобиля подозреваемого изъято наркотическое вещество марихуана весом 9,5 кг, - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование.