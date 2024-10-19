Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в Актау

В Актау пожарные вынесли из горящего ангара газовые баллоны, предотвратив их взрыв. На место происшествия выезжали 17 огнеборцев и четыре единицы спецтехники. Об этом сообщает ДЧС Мангистауской области.

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По данным спасателей, вчера, 18 октября, в 20:57 часов в пожарную часть поступил вызов о том, что в 29А микрорайоне в здании №76 (до пожарной части 4,5 км) на территории ТОО «Казинтегстрой» произошло загорание одноэтажного ангара, предназначенного для хранения сварочных аппаратов. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Силами ДЧС эвакуировано три газовых баллона по 50 литров и один кислородный баллон объемом 60 литров.

В 21:24 часов пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.