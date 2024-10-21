Пять дней ищут 15-летнюю школьницу из пригорода Актау

Девочка ушла в колледж и не вернулась. Поиски проводит волонтерское движение «LIDER.KZ».

Фото предоставили волонтеры

По данным волонтеров, 15-летняя Нурсая Куралбаева проживает в частном доме в Мунайлинский районе на улице Бiрлiк. Во вторник, 15 октября, примерно в 08:00 часов она вышла из дома в политехнический колледж в Актау. На текущий момент о ее местонахождении ничего неизвестно.

В поисках семье пропавшей помогают волонтеры совместно с полицией.

Приметы: среднего телосложения, длинные светло-темные волосы, рост примерно 165-170 сантиметров.

Была одета: черная ветровка, черные брюки, черные кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто владеет информацией о девочке, просьба связаться по телефонам: +7 (700) 911-72-92 либо 102.