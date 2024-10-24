Сына полковника полиции все-таки осудили за сбыт наркотиков в Мангистау на 10 лет

Сына заместителя начальника полиции Западно-Казахстанской области Талгата Арынова – Нуржана Арынова приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области.

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По информации суда, дело рассматривалось 21 октября 2024 года с участием присяжных заседателей. Уголовное правонарушение квалифицировали по пунктам 1, 3, 5 части 3 статьи 297 УК РК – «Незаконное приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ с целью сбыта, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов».

Государственный обвинитель просил назначить Нуржану Арынову 11 лет лишения свободы. Он и его защитники просили оправдать его.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность подсудимого по делу не имелось. Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным в совершении данного преступления. Назначено 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

Напомним, из ранее предоставленных материалов следовало, что в 2023 году сын полковника полиции пытался распространять психотропные вещества через мессенджер Telegram.

Дело рассматривали с участием присяжных в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области. Так, 15 мая текущего года Нуржану Арынову вынесли оправдательный приговор.

В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.

Однако присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали сына полковника невиновным.

Объяснения по этому поводу предоставили в Верховном суде Казахстана.

В июле судебной коллегией было рассмотрено ходатайство прокуратуры области, которое она полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных. Дело отправили на новое рассмотрение.