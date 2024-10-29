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28.10.2024, 20:57

Мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта в Актау

Происшествия 0 2 097 Алия Шарипова

Во 2 микрорайоне мужчина в ходе конфликта получил ножевое ранение. На место происшествия прибыли медики Скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В редакцию Lada.kz сегодня, 28 октября, поступила информация о том, что во 2 микрорайоне в минувшую пятницу, 26 октября, от ножевого ранения пострадал мужчина.

Корреспондент издания обратился за комментарием в компетентные органы и службы.

Данные подтвердили в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи. Раненого мужчину обнаружили у торгового центра «Алатау».

Вызов I категории поступил в 01:34 часов по адресу торговый центр «Алатау». Пострадавший 28-летний гражданин жаловался на рану и кровотечение из нее. По словам пациента, в результате ссоры ему было нанесено ножевое ранение неизвестным. При осмотре выявлено проникающее ножевое ранение в районе ребер с левой стороны размером 3х1 сантиметр, пассивное кровотечение из раны. Пациенту сразу же была оказана первая помощь в полном объеме. Больному была нанесена «колотая ножевая травма с разрезом между левыми ребрами». Установлено алкогольное опьянение, - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавшего доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

По данным пресс-службы медучреждения, поступившему мужчине оказали медпомощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Lada.kz обратилась за комментарием в департамент полиции региона.

Напомним, ранее в селе Мангистау на беременную женщину с ножом набросился ее муж. Как сообщали медики, потерпевшая после полученных травм выжила, ребенка удалось сохранить. Насильника приговорили к 15 годам лишения свободы.

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