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29.10.2024, 08:55

На девочку упали футбольные ворота: полиция Актау начала расследование

Происшествия 0 813 Александр Рыжих

По факту недоброкачественного строительства начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

После получения травмы двенадцатилетней девочкой от падения на нее демонтированных футбольных ворот полиция начала досудебное расследование.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, - пояснили в полиции региона.

Напомним, двенадцатилетняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот. Ранее футбольное поле демонтировали, но рабочие оставили ограждения и футбольные ворота без присмотра и не закрепленными. Дети самостоятельно установили ворота для игры, в результате чего и пострадала девочка.

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