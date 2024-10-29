На девочку упали футбольные ворота: полиция Актау начала расследование

По факту недоброкачественного строительства начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива lada.kz

После получения травмы двенадцатилетней девочкой от падения на нее демонтированных футбольных ворот полиция начала досудебное расследование.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, - пояснили в полиции региона.

Напомним, двенадцатилетняя девочка пострадала из-за падения футбольных ворот. Ранее футбольное поле демонтировали, но рабочие оставили ограждения и футбольные ворота без присмотра и не закрепленными. Дети самостоятельно установили ворота для игры, в результате чего и пострадала девочка.