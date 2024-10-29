Тушение автомобиля в Актау глазами спасателя

Спасатель Актау снял тушение горящего легкового автомобиля при помощи камеры GoPro от первого лица. Департамент чрезвычайных ситуаций по Мангистауской области опубликовал видео на странице в соцсетях.

Фото пресс-службы ведомства

Один из спасателей, участвовавший в тушении, записал пожар на видео. Камера, прикрепленная к его шлему, показывает происходящее глазами пожарного.

ДЧС Мангистауской области опубликовал видео на странице в соцсетях вчера, 28 октября.

По данным спасателей, 27 октября автомобиль марки Lada 2114, 2013 года выпуска, полностью сгорел на дороге возле дома №42 в 5 микрорайоне.