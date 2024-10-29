Тушение автомобиля в Актау глазами спасателя

Спасатель Актау снял тушение горящего легкового автомобиля при помощи камеры GoPro от первого лица. Департамент чрезвычайных ситуаций по Мангистауской области опубликовал видео на странице в соцсетях.
Один из спасателей, участвовавший в тушении, записал пожар на видео. Камера, прикрепленная к его шлему, показывает происходящее глазами пожарного.
ДЧС Мангистауской области опубликовал видео на странице в соцсетях вчера, 28 октября.
По данным спасателей, 27 октября автомобиль марки Lada 2114, 2013 года выпуска, полностью сгорел на дороге возле дома №42 в 5 микрорайоне.
В транспортном средстве находился 43-литровый газовый баллон. Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.
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