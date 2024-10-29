В Актау преступная пара под видом клинеров совершила восемь квартирных краж

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После обращения потерпевших в полицию преступники сразу же по «горячим следам» были задержаны. Вина их доказывается изъятым похищенным имуществом и признательными показаниями.

Ими оказались 39-летний, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков, мужчина и его 43-летняя знакомая. В настоящее время оба фигуранта взяты под стражу.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной причастности к другим аналогичным кражам.

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