В Актау преступная пара под видом клинеров совершила восемь квартирных краж

Квартирные воры в Актау под видом оказания клининговых услуг обкрадывали своих клиентов, передает Polisia.kz.
После обращения потерпевших в полицию преступники сразу же по «горячим следам» были задержаны. Вина их доказывается изъятым похищенным имуществом и признательными показаниями.
Ими оказались 39-летний, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков, мужчина и его 43-летняя знакомая. В настоящее время оба фигуранта взяты под стражу.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной причастности к другим аналогичным кражам.
МВД рекомендует пользоваться услугами по уборке квартир только в проверенных клининговых компаниях с хорошей репутацией.
Самый простой способ обезопасить свое имущество – это контролировать весь процесс уборки. Если такой возможности нет, то лучше изначально вынести из помещения ценные вещи. Также актуален вариант с камерами видеонаблюдения. Если все же вы обнаружили после уборки пропажу ценностей, то необходимо сразу обратиться к персоналу и руководству клининговой компании. В случае, если пропавшее имущество не возвращено и не найдено, то необходимо обратиться в полицию, – отметили в ведомстве.
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