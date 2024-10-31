Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Актау

В Актау в результате ДТП столкнулись два автомобиля. В числе пострадавших трое несовершеннолетних.

Фото: instagram.com/112_aktau

Последствия аварии с участием двух машин сняли на видео очевидцы. На кадрах видно перевернувшийся автомобиль, которые возвращают в исходное положение свидетели происшествия.

Комментарий по факту произошедшего предоставили в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи. Инцидент произошел сегодня, 30 октября, на перекрестке между 19, 18, 17, 16 микрорайонами, рядом с жилым комплексом «Инара».

В ДТП пострадали пять человек, среди которых трое – несовершеннолетние.

Количество травмированных – пятеро. Взрослых – двое, они доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. Детей – трое, в возрасте восьми, 10 и 17 лет. Их доставили Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Состояние пострадавших удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе.

Редакция Lada.kz ожидает комментариев от департамента полиции региона по деталям происшествия, а также от медиков больниц по состоянию пострадавших.

Ранее в 4 микрорайоне у отеля Holiday Inn водитель не справился с управлением, врезался в бордюр, а затем сбил находившегося поблизости мужчину. Последний получил переломы.