В Сети распространилось видео с лежащим в яме человеком в Актау

В социальных сетях появилось видео, вызвавшее бурное обсуждение среди пользователей, они пытаются понять, жив ли человек, запечатленный на видео. Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в департамент полиции.

Кадр видео

Видео разместили на странице «112» в Instagram. На кадрах видно, как в яме неподвижно лежит человек, рядом с которым разбросаны шприцы.

Кадры вызвали активное обсуждение среди пользователей.

В департаменте полиции сообщили, что вчера, 30 октября, в 10:08 поступил вызов, что в яме в 11А микрорайоне лежит человек.

На месте происшествия сотрудники обнаружили человека без определенного места жительства.