Водитель попал за решетку на 30 суток в Мангистау

Мужчина с просроченными водительскими правами сел за руль, совершил ДТП и скрылся. Нарушителя арестовали на 30 суток, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

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По материалам дела, срок действия водительского удостоверения у местного жителя истек в 2016 году. В конце сентября этого года он сел за руль автомобиля Nissan Primera, и, не справившись с рулевым управлением, врезался в фонарный столб на обочине дороги в селе Баутино. После скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правонарушитель был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину и просил суд применить наказание, не связанное с арестом.

Учитывая количество совершенных ранее им административных правонарушений, а также не установив смягчающих его вины обстоятельств, суд признал его виновным по части 3 статьи 611 КоАП РК (Оставление водителем, лишенным права управления транспортным средством либо не имеющим права управления транспортными средства, места ДТП, участником которого он являлся). Ему назначено наказание в виде административного ареста на 30 суток.