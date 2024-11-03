Ударом в живот мужчина сбил с ног девушку в Актау

В распоряжении редакции Lada.kz оказалось видео с камер наблюдения 29 дома в 32А микрорайоне. В департаменте полиции предоставили комментарий по данному факту.

Кадр видео

На кадрах видно, как мужчина подходит к девушке, сильно бьет ее в область живота и уходит. Девушка падает и не может встать. Спустя некоторое время ее пытаются поднять один из жителей дома и сам нападавший мужчина.

В департаменте полиции региона сообщили, что проверили данный факт.

Никаких заявлений, обращений не поступало, - ответили в ведомстве.

Напомним, в июле этого года в социальных сетях появилось видео с окровавленной женщиной. Оказалось, что мужчина нанес ножевые ранения своей супруге.