Из-за ветра обрушилась остановка в Актау – один человек пострадал

В полиции сообщили, что по факту обрушения автобусной остановки начато досудебное расследование.
В результате обрушения автобусной остановки, вызванного сильным ветром 5 ноября, пострадал человек. Очевидцы засняли, как пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
В полиции региона рассказали, что обрушился остановочный павильон в 1 микрорайоне Актау.
В результате пострадал один человек. В настоящее время доставлен в областную больницу. По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело. Ведется расследование, - пояснили в ведомстве.
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