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08.11.2024, 12:29

Житель Актау сорвался с 5 этажа на козырек магазина и выжил

Происшествия 0 2 376 Лиана Рязанцева

Инцидент произошел в доме № 12 в 7 микрорайоне. После падения с высоты мужчину доставили в больницу, однако он отказался от госпитализации и вернулся домой.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области рассказали, что 3 ноября в 23:46 поступил звонок с сообщением о падении мужчины с высоты на крышу магазина, расположенного на первом этаже.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы сняли мужчину, который упал с 5-го этажа на крышу магазина, пристроенного к дому. Состояние удовлетворительное, передали сотрудникам скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи заявили, что 34-летнего пострадавшего мужчину отвезли в больницу.

Мужчина жаловался на тошноту, головокружение, боль в груди, боль в ногах, неспособность ходить.  Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пациента сразу доставили в приемный покой областной многопрофильной больницы, - сообщили в пресс-службе.

Корреспондент издания обратилась за комментарием в пресс-службу областной многопрофильной больницы, чтобы узнать о состоянии пострадавшего мужчины. Однако там сообщали, что мужчина отказался от госпитализации и его отпустили на амбулаторное лечение.

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