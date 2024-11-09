Конфликт соседей вызвал переполох в Актау

Из-за конфликта между жильцами высотки в 11 микрорайоне прибыло несколько экипажей правоохранителей и СОБР. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.

Фото с Instagram 911.aktau

По информации департамента полиции, в ночь на 9 ноября поступил вызов о том, что между жильцами произошел конфликт. Участники установлены и доставлены в управление полиции Актау. Стороны заявили об отсутствии претензий друг к другу.

Правоохранители все же возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью - статья 108-1 УК РК. Начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Статья 108-1 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 200 часов, либо ареста на срок до 50 суток.