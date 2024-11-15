Пропавшую в Актау девушку ищут уже пятый день

Аида Жиенбай пропала 10 ноября – вышла из дома и не вернулась. Волонтеры движения Lider.kz просят неравнодушных жителей города помочь в поисках. В полиции города сообщили, что по факту пропажи девушки ориентирован весь личный состав.

Фото предоставлено волонтерским движением Lider.kz

Девушка 2005 года рождения вышла из дома №14 в 31Б микрорайоне в час ночи и не вернулась. Ее ищут уже пятый день.

Приметы Аиды Жиенбай: среднего роста, среднего телосложения, является инвалидом II группы. Была одета в пиджак оранжевого цвета (в клетку), на голове – шапка розового цвета. Волонтеры подчеркнули, что девушка может быть дезориентирована.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Весь личный состав полиции ориентирован, - сообщили в полиции Актау.

Всех, кто желает помочь в поисках или владеет информацией о местоположении девушки, просят связаться по телефонам: +7 700 499 72 92 или «102».