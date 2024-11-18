Прокуратура взяла на контроль дело об избиении девушки в Актау

Начато досудебное расследование по статье «Побои». Проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования взят на контроль. Об этом заявили в прокуратуре Мангистауской области.

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В прокуратуре Мангистауской области заявили, что по факту избиения девушки в Актау начато досудебное расследование по части 2 статьи 109–1 УК РК.

Дано соответствующее поручение департаменту полиции региона. Проводятся необходимые следственные действия. Органу расследования дано письменное указание. Ход расследования взят на контроль, - заявили в прокуратуре региона.

Иная информация по данным ведомства, в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Статья 109-1. Побои Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью - наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей ( от 369 200 до 738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста до двухсот часов, либо арестом на срок от тридцати до пятидесяти суток.

Напомним, в социальных сетях появилось видео избиения девушки в одном из ночных заведений Актау. На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения в одном из ночных заведений Актау, запечатлен момент, где мужчина наносит удары женщине на глазах у очевидцев. В полиции региона сообщили, что инцидент произошел в заведений Актау в 4 микрорайоне в ночь с 16 на 17 ноября. Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование.