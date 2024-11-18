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18.11.2024, 16:58

В Мангистау пресекли деятельность финансовой пирамиды

Происшествия 0 2 169 Лиана Рязанцева

За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более одного миллиарда тенге. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest».

Фото с сайта kzvesti.kz
Фото с сайта kzvesti.kz

По данным АФМ, компания «Sax Invest» позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.  «Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
 
Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24–36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

За период с 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более одного миллиарда тенге. При координации прокуратуры региона в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит. Кроме того, организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск, - сообщили в ведомстве.


 В АФМ отметили, что в столице также задержана директор компании «Sax Invest».


 Досудебное расследование продолжается, - заключили в ведомстве.


Отметим, что с начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».


 

 

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