За развлечение с петардами мужчина помещен в спецприемник в Актау

В социальной сети распространилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек из окна автомобиля бросает петарды в сторону полицейского пункта. В полиции региона сообщили, что водителя и его несовершеннолетнего пассажира задержали.

Кадр видео

На видеозаписи видно, как молодой человек, сидящий на переднем пассажирском сиденье автомобиля, поджигает петарду и выбрасывает её из окна в сторону полицейского пункта. На записи также слышно, как водитель и пассажир смеются во время произошедшего.

В полиции региона рассказали, что инцидент произошел 17 ноября возле полицейского пункта, расположенного в 15 микрорайоне.

За нарушение правил эксплуатации транспортных средств и несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности водитель привлечен к административной ответственности. Также к административной ответственности привлечены водитель вместе с пассажиром за мелкое хулиганство. Несовершеннолетний пассажир, который находился в автомобиле, помещен сотрудниками ювенальной полиции в центр адаптации несовершеннолетних, - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что по решению суда пассажир автомобиля за нарушение общественного порядка на пять суток помещен в спецприемник.