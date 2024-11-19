Мужчину, ограбившего жителя Актау, задержали в Москве

В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан 33-летний мужчина, который находился в международном розыске за грабеж, сообщает polisia.kz.

Фото polisia.kz.

Сегодня, 19 ноября, polisia.kz опубликовала информацию о задержании в Москве 33-летнего мужчины, который находился в международном розыске за грабеж.

По данным polisia.kz, в 2018 году злоумышленник, применив насилие, ограбил жителя Актау.